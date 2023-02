Les jeunes libéraux flamands décernent le boulet bleu à Paul Magnette

Pour donner du poids à cette "distinction", les jeunes libéraux ont accroché une banderole au siège du PS dimanche matin.

"Magnette est déjà en train de devenir Premier ministre, mais il ne doit pas attendre après 2024 pour prendre des responsabilités", a justifié Jong VLD pour expliquer le choix du président du PS. "Aujourd'hui, Paul Magnette est le plus grand allié de la N-VA et du Vlaams Belang. Ce n'est que si nous réformons notre pays et travaillons ensemble sur un taux d'activité élevé que la Belgique a encore un avenir. Sinon, le PS ferait mieux de se rebaptiser 'Parti Séparatiste'."

Hormis le boulet bleu, les jeunes du VLD décernent aussi traditionnellement un "Géant bleu", cette année, au président ukrainien Volodymyr Zelenski.