Les médicaments contre la tuberculose pourraient être moins chers, selon MSF

Les coûts de développement des médicaments contre la tuberculose peuvent être bien inférieurs à ceux déclarés par l'industrie, assure Médecins Sans Frontières (MSF) mardi. L'organisation a présenté les résultats d'un essai clinique lors de la cinquième conférence de l'OMS sur la politique de prix et de remboursement des produits pharmaceutiques, qui avait lieu jeudi et vendredi.

L'étude clinique, intitulée TB-Practecal, a permis d'identifier un schéma thérapeutique plus court et entièrement oral pour la tuberculose résistante aux médicaments (DR-TB) et a coûté un total de 34 millions d'euros, "ce qui contraste fortement avec les coûts de développement beaucoup plus élevés revendiqués aujourd'hui par l'industrie", souligne MSF, qui, à cette occasion, a mis au point une boîte à outils pour la déclaration des coûts des essais cliniques, dans l'optique de rendre obligatoire une déclaration standardisée.

"Des recherches ont montré qu'il n'y a pas de lien entre les prix élevés des médicaments et les dépenses en R&D de l'industrie", argue l'organisation, pour laquelle la transparence dans le détail des coûts est essentielle: "Une plus grande transparence peut conduire à des modèles de R&D plus équitables, permettant un meilleur accès mondial aux traitements vitaux".