Les négociations flamandes "dans la dernière ligne droite"

Celui qui a bouclé au fil du temps plusieurs "notes d'atterrissage" semble proche de toucher au but, celui d'un accord de gouvernement. Mercredi, on entendait que les négociateurs avançaient "lentement mais sûrement" sur les derniers points à arbitrer. Ils auraient fini la journée moins loin qu'attendu. Le chapitre "Environnement" n'a pas pu être finalisé, et il reste quelques éléments de désaccord tels que la possible suppression du niveau de pouvoir provincial ou la diminution du nombre de parlementaires. Deux potentielles décisions à même de donner à l'accord à venir un air de renouveau politique. Les chapitres "Bien-être" et "Enseignement" ne sont pas non plus tout à fait bouclés.

Jeudi, la discrétion primait avant la nouvelle réunion de négociation. Interrogé sur les discussions, réputées épineuses, sur l'agriculture, le président du CD&V Sammy Mahdi a fait observer que "cela n'a pas été facile non plus ces dernières années". "On est dans la dernière ligne droite", a assuré la négociatrice N-VA Annick De Ridder.