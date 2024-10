Les nouveaux bourgmestres ne prendront leurs fonctions qu'en décembre: que font les anciens mandataires d'ici là?

Paul-Olivier Delanois est le bourgmestre sortant de la commune de Tournai. Son rôle se limite désormais à la gestion des affaires publiques et quotidiennes et des affaires d'urgence. "Ça veut dire, par exemple, s'occuper de quelqu'un qui devrait être domicilié d'office, ou quelqu'un qui serait radié. Mais aussi d'autres décisions en matière de permis d'urbanisme, en matière de sport, en matière de location de salle. Vraiment tout ce qui touche à une commune peut être vu au collège et à ce moment-là, quand la décision est prise, je la signe bien évidemment", explique le désormais ex-bourgmestre de Tournai.

À lire aussi Vincent Kompany en politique comme son père? Le futur bourgmestre de Ganshoren donne son avis

Même si un bourgmestre est déçu de ne pas faire partie de la nouvelle majorité, il n'est pas possible pour lui de la saboter. "Nous avons construit une piscine, nous attendons bien évidemment que tout ça soit réalisé. Mais s'il me venait une idée de dire je n'ai pas envie que la prochaine majorité puisse en bénéficier, ce ne serait quasiment pas possible de bloquer ce genre de travaux... et ce n'est certainement pas mes intentions".