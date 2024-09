Les plans des négociateurs ne suffiront pas à remettre le budget sur les rails

Sur la base des tableaux budgétaires qui ont fuité des négociations, il apparaît que la future majorité envisage des mesures d'économies à hauteur de 13,5 milliards d'euros, notamment via une réforme du marché du travail, des pensions et de la politique d'asile et d'immigration.

"Il y a une volonté claire de mettre en œuvre une série de réformes", a commenté M. Wunsch dimanche. "Au niveau du marché du travail, il y a une volonté de réformer. Mais il n'est pas clair de l'endroit où l'on va atterrir."