Les pompiers bruxellois inaugurent leur nouveau camion équipé d'une échelle de 64 mètres

Les pompiers de la capitale ont inauguré lundi un tout nouveau camion doté d'une échelle de 64 mètres, la plus haute en son genre d'Europe. Le nouvel engin, surnommé "The Beast" (la bête), a été inauguré sur la Grand-Place de Bruxelles en présence de la secrétaire d'État bruxelloise chargée de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, Ans Persoons, ainsi que du ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort, et du bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close.