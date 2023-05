Les présidents d'assemblées invités à se réunir avec les présidents de caisses de retraite

Le président du Parlement bruxellois, Rachid Madrane (PS) demande que les présidents des assemblées du pays se présentent à la prochaine réunion de la Conférence des présidents accompagnées de ceux qui président les différentes caisses de retraite des parlements pour ouvrir une concertation au sujet des mécanismes jusqu'ici en vigueur et au centre d'une contestation, a-t-on appris jeudi dans son entourage.

Conséquence: la réunion du Conseil d'Administration de la Caisse de retraite des parlementaires bruxellois initialement prévue jeudi n'a pas eu lieu. L'objectif de M. Madrane, est de tenter d'harmoniser le plus possible les différents dispositifs.

Il y a deux semaines, le président du parlement bruxellois avait demandé au président de la Caisse de retraite des membres du parlement de la Région-capitale, Eric Tomas, ex-ministre et ex-président d'assemblée, de supprimer le mécanisme qui permet actuellement de dépasser, le cas échéant, le plafond Wijninckx, en cas de cumul d'activités professionnelles et donc de pensions. Ce mécanisme décompose actuellement la pension en une pension et une rente dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de respect du plafond.

Les députés bruxellois se réuniront vendredi en commission plénière pour débattre de ce dossier délicat sur le plan des principes.

Les pensions des parlementaires bruxellois sont gérées depuis la création de la Région par la Caisse de retraite des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, une asbl.