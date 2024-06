Les propos de Pierre-Yves Jeholet continuent de faire réagir: pour DéFI, "ça sert la cause du PTB"

Ce matin, la co-présidente d'Écolo, invitée de bel RTL a dénoncé sans équivoque les propos de Pierre-Yves Jeholet. "C'est vraiment des propos racistes et ça doit nous inquiéter au plus haut point. Comment on en arrive aujourd'hui à ce que des démocrates du MR, et je sais qu'il en existe, ne prennent pas la parole et dénoncent les propos de M. Jeholet qui sont, je le rappelle, racistes et xénophobes", a-t-elle lancé.

Quelques heures plus tard, c'est DéFI qui s'exprime. Les centristes regrettent un dérapage qui favoriserait le PTB à quelques jours du scrutin. "Ça sert la cause du PTB. Pourquoi ? Parce que le PTB dit faussement, dans ses mensonges, qu'aujourd'hui la laïcité de l'État, la neutralité de l'État, ce serait du racisme. Alors que c'est tout l'inverse. La laïcité de l'État, c'est le respect de toutes les convictions. Et donc, des propos pareils font ce lien insidieux qui est établi par le PTB depuis un certain nombre de mois, voire d'années, qui est de dire laïcité = racisme... Pas du tout. La laïcité est contre le racisme", explique Julien Lemoine, tête de liste DéFI aux élections fédérales (circonscription de Namur).