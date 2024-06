"Comment un démocrate en arrive à de tels propos?": Rajae Maouane fustige les propos polémiques de Pierre-Yves Jeholet

Rajae Maouane, co-présidente d'Écolo, et tête de liste aux élections fédérales à Bruxelles, était l'invitée de Martin Buxant ce matin à 7h50. Elle a réagi aux propos controversés de Pierre-Yves Jeholet dans notre "Rendez-Vous" de ce dimanche 2 juin. Il a lancé au député PTB Nabil Boukili: "Vous n'êtes pas obligé de rester en Belgique", lors d'un débat sur le port du voile.

"Effectivement, les propos des monsieur Jeholet sont choquants. Ils sont surtout racistes et xénophobes. Comment on en est arrivés là ? À ce qu'un démocrate, logiquement, quelqu'un d'un parti démocratique, en arrive à de tels propos, sans que ça ne suscite encore plus de réaction, et sans surtout, que cela ne suscite chez monsieur Jeholet, à un moment donné, de formuler des excuses, les plus sincères et les plus plates. Jusqu'à présent, il ne s'est toujours pas excusé et c'est vraiment un problème", a-t-elle déclaré.