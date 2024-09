Les propos du Pape sur l'IVG sont "injurieux et d'un autre temps"

Les propos du pape François sur les femmes et l'avortement lors de sa visite en Belgique sont "injurieux, d'un autre temps et dangereux politiquement", estiment Sofélia, la fédération de centres de planning familial, et Soralia (ex-Femmes prévoyantes socialistes), dans un communiqué commun publié lundi.

"En tant que structures féministes, nous jugeons les propos tenus par le Pape injurieux et nous les dénonçons haut et fort", indiquent les deux associations. "L'accès à l'avortement est un droit fondamental pour les femmes et toutes les personnes qui s'identifient comme telles. Nous ne le rappellerons jamais assez, mais interdire l'avortement n'en diminuera jamais le nombre, mais le rendra clandestin et risqué pour la santé et la vie des personnes en demande. Ces propos du Vatican sont dangereux politiquement dans un contexte européen et mondial de montée des partis ultraconservateurs et d'extrême droite qui tiennent des discours niant les droits des femmes et de la communauté LGBTQIA+".

Durant sa visite à l'UCLouvain, le pape a caractérisé les femmes comme "accueil fécond, soin, dévouement vital", ajoutant que "ce n'est pas bon quand la femme veut devenir homme". Et après avoir salué le "courage" du roi Baudouin qui avait refusé de signer la loi dépénalisant partiellement l'avortement en 1990, le souverain pontife est allé, dans l'avion du retour vers Rome, jusqu'à qualifier les médecins opérant des avortements de "tueurs à gages".