Les quatre têtes de liste dinantaises ont voté

Ce scrutin apparaît également comme "un soulagement" pour le libéral. "Je ne tire jamais de plans sur la comète. J'espère qu'on aura 23 élus sur 23."

Omer Laloux (Les Engagés), candidat bourgmestre de la liste Dinamic, était particulièrement détendu en sortant de l'isoloir. "Je suis zen. On a un bon groupe, une bonne équipe, un bon programme et on a fait une bonne campagne. On espère que l'électeur y sera attentif." Omer Laloux affirme que sa liste ne vise pas la majorité absolue, même si les Engagés ont le vent en poupe ces derniers mois. "On espère surtout que les autres n'en auront pas une et on souhaite être incontournables pour former une majorité. Pour redynamiser le cœur de ville de Dinant et pour l'entretien général des villages, il faut une majorité forte et pas une seule personne. "