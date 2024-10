Les syndicats enjoignent le gouvernement à répartir l'enveloppe Bien-Être 2025-2026

FGTB, CSC et CGSLB enjoignent mercredi le gouvernement fédéral en affaires courantes à dépenser et répartir l'enveloppe Bien-Être 2025-2026 dès à présent. Les organisations patronales et syndicales devaient normalement remettre pour le 15 septembre un avis commun sur la manière dont cette enveloppe doit être utilisée, mais, selon les trois syndicats, les "tactiques dilatoires" du patronat ont retardé ce processus.

L'enveloppe Bien-Être est un mécanisme légal permettant, entre autres, de maintenir les revenus de remplacement en cas de maladie, de chômage et de retraite. Elle garantit aussi "l'augmentation des allocations minimales d'au moins 2%, des plafonds de calcul et des pensions les plus anciennes".

Les trois syndicats rappellent que "de nombreuses allocations sociales sont encore bien inférieures au seuil de pauvreté" en Belgique et que "le maintien du niveau de vie n'est pas non plus garanti, comme en témoignent les bas plafonds en matière de chômage".