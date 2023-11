Les traditionnels petits déjeuners Oxfam reviennent ces 18 et 19 novembre

Les traditionnels petits déjeuners Oxfam reviendront ce week-end, ces 18 et 19 novembre, en Wallonie et à Bruxelles, a annoncé vendredi l'ONG. Chaque année, depuis plus de 30 ans, près de 20.000 personnes se réunissent "autour d'un projet solidaire et équitable". La chanteuse Alice on the Roof endossera, cette année, le rôle de marraine.