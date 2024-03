Les Verts veulent fusionner les zones de police à Bruxelles

Ecolo et Groen sont favorables à la fusion des zones de police à Bruxelles, ont expliqué lundi les deux co-présidentes, Rajae Maouane et Nadia Naji, dans un entretien accordé à la Dernière heure.

Cette fusion des six zones bruxelloises est soutenue de longue date par les partis flamands mais a été refusée jusqu'à présent par les partis francophones qui y voient généralement l'amorce d'une fusion des 19 communes au sein de la Région et la mise à mal du pouvoir des bourgmestres en matière d'ordre public.

"On y gagnera une coordination plus structurée qu'aujourd'hui ", a souligné Mme Naji. "Pourquoi a-t-on besoin de six chefs? Un seul pourra très bien voir les besoins sur la Région, et n'aura pas besoin de 19 barons pour ça. Ça coûtera moins cher aussi".

Selon elle, cette réforme peut être amorcée dès maintenant. Le ministre-président bruxellois pourrait créer un commandement centralisé des zones de police, a-t-elle affirmé.

Les Verts réclament en outre la désignation d'un commissaire en charge de la sécurité qui coordonnerait les communes et les différentes institutions compétentes, à la manière de ce qui a été fait pour l'Ukraine