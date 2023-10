L'île Princesse Elisabeth obtient son permis, les travaux commenceront début 2024

Le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, vient en effet d'approuver le permis d'environnement pour ce projet, "maillon essentiel de notre futur approvisionnement énergétique". Il s'agira de la première île énergétique artificielle au monde. Sa construction durera environ deux ans, jusqu'en août 2026.

Elle verra le jour à 45 km du littoral et servira de hub énergétique pour raccorder de nouveaux parcs éoliens et de futures interconnexions (avec le Royaume-Uni et le Danemark) au réseau électrique terrestre belge, explique Elia.