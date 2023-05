L'Inami impose un quota pour les opérations du genou chez les plus de 50 ans

L'Inami a décidé d'imposer un quota aux orthopédistes pour les opérations du genou chez les patients de plus de 50 ans, rapporte mardi Het Belang van Limburg. Depuis 20 ans, le gouvernement a la possibilité d'imposer des quotas par le biais d'une publication au Moniteur belge et ce, afin de limiter les traitements superflus et inutilement coûteux. Mais c'est la première fois que cela se produit réellement pour une intervention médicale.

Par rapport aux pays voisins, les personnes de plus de 50 ans passent encore trop souvent et trop rapidement sous le bistouri pour un ménisque endommagé et l'Inami veut limiter cela.

L'objectif est de réduire les coûts et de garder de l'argent pour des formes de soins plus utiles. Une telle opération coûte en effet près de 800 euros au budget de l'Etat, selon l'Inami. Et en 2018, plus de 20.000 personnes de plus de 50 ans ont subi une chirurgie exploratoire du genou.