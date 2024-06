L'industrie belge demande aux autorités de soutenir le stockage de CO2

Quinze grands acteurs industriels ont demandé mercredi aux autorités belges de les soutenir dans le captage et le stockage de CO2. Sans réglementation adaptée et aide financière, les entreprises risquent de délocaliser plutôt que de décarboner, ont-elles prévenu lors de la mission économique menée en Norvège.

L'appel a été signé notamment par le gestionnaire du réseau gazier belge Fluxys, ArcelorMittal, BASF, Engie, Holcim, Ineos et les grands ports flamands.

L'industrie lourde doit réduire ses émissions de CO2 pour atteindre les objectifs climatiques. La Norvège offre une issue, en investissant massivement dans le captage et le stockage du carbone (CCS). Il s'agit de capter et de stocker les émissions polluantes de dioxyde de carbone dans de larges champs de gaz vides en mer du Nord. Il est prévu d'acheminer du CO2 depuis la Belgique vers ces sites de stockage via un pipeline, un projet qui coûtera plusieurs milliards.