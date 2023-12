L'industrie belge obtient de nouveaux accords dans le cadre du contrat F-35

La sortie d'usine, au Texas (sud des Etats-Unis), du premier avion de combat F-35 destiné à la Belgique a été l'occasion pour l'industrie aéronautique belge de signer dimanche des accords de partenariat avec deux sociétés américaines, l'avionneur Locheed Martin et le motoriste Pratt & Whitney, a-t-on constaté sur place.

Et "il y aura davantage" de retombées économiques pour l'industrie belge à la suite de l'achat en 2018 de 34 de ces chasseurs-bombardiers, a assuré le Premier ministre Alexander De Croo. "L'industrie belge a beaucoup à offrir", a-t-il lancé à l'adresse des dirigeants de Lockheed Martin.

Les contrats qui en résulte(ro)nt ont une valeur d'environ 1,5 milliard d'euros, selon des données fournies par les entreprises concernées, Sabca, Safran Aero Boosters et BMT Aerospace.

Il s'exprimait dimanche après-midi (heure locale) lors de la cérémonie de signature dans l'immense usine du groupe américain à Fort Worth, qui produit des F-35 à la chaîne.

Le premier accord, un Memorandum d'Entente (en anglais "Memorandum of Understanding", MoU), a été signé par Safran Aero Boosters (SAB), en partenariat avec l'entreprise BMT Aerospace, et Pratt & Whitney. Il porte sur un projet de Recherche et Technologies pour réaliser, en utilisant des procédés innovants, des pièces de structure du réacteur F135 qui motorise le F-35 dans ses trois versions.

Les outils industriels et retours commerciaux attendus - soit environ 700 millions d'euros, selon le CEO de SAB, François Lepot - seront partagés entre Flandre et Wallonie.