L'Institut national de criminalistique et criminologie aura un nouveau bâtiment en 2027

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le lancement d'un marché public de la Régie des bâtiments, pour la conception et la construction d'un nouveau bâtiment pour l'Institut national de criminalistique et criminologie (INCC).

Un budget d'un peu plus de 70 millions d'euros est prévu, selon le secrétaire d'État en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, qui était en visite vendredi dans les locaux de l'institution. Un nouveau bâtiment de 15.000 mètres carrés sortira de terre à Neder-Over-Hembeek, qui devrait être disponible en 2027.

"Ce gouvernement a fait de la lutte contre la criminalité une vraie priorité", indique Mathieu Michel. Le libéral explique par ailleurs que les sollicitations des laboratoires de l'INCC ont augmenté de manière significative ces dernières années. "On leur donne les moyens d'être plus efficaces pour encore mieux protéger la population", ajoute-t-il.

"C'est une décision cruciale qui a été prise aujourd'hui", se réjouit le directeur général de l'INCC, Pierre Van Renterghem. Concrètement, l'actuelle infrastructure, divisée en plusieurs bâtiments, sera démolie au fur et à mesure pour laisser place à de nouvelles installations. Le directeur précise toutefois qu'il n'est pas encore certain de la manière dont le matériel et le personnel seront relogés pendant les travaux.

Les bâtiments sont assez anciens, et une partie importante de l'infrastructure n'est plus utilisable aujourd'hui à la suite d'une attaque criminelle en 2016, détaille Pierre Van Renterghem. Certaines équipes ont dû être délocalisées vers le deuxième site de l'INCC, dans le centre-ville de Bruxelles.