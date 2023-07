L'Office des Etrangers fera de la prévention contre la migration irrégulière au Nigéria

L'Office des Etrangers est chargé d'aller faire de la prévention contre la migration irrégulière au Nigéria, les demandes d'asile déposées par des ressortissants du pays le plus peuplé d'Afrique ayant presque doublé entre 2019 (181) et 2022 (352), annonce vendredi un communiqué du cabinet de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V).