L'Open VLD et le CD&V excluent leurs membres qui se sont alliés au Vlaams Belang à Ranst

L'Open VLD et le CD&V ont décidé samedi d'exclure les membres de leur parti respectif qui se sont alliés à l'extrême-droite à Ranst, en province d'Anvers, après les élections communales du 13 octobre. Un accord de majorité a été annoncé plus tôt dans la journée entre les listes locales PIT, arrivée en tête, Vrij Ranst et le parti d'extrême-droite Vlaams Belang.