Lula annonce un déploiement de militaires contre le crime organisé au Brésil

M. Lula considère que la montée de la violence de la part de puissants groupes de trafiquants de drogue et de milices d'autodéfense qui contrôlent le territoire, en particulier à Rio de Janeiro, est devenue une question de sécurité nationale.

Il a décidé de déployer 3.700 soldats de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, dans une opération visant à "aider le Brésil à se libérer des gangs de trafiquants de drogue et d'armes".

Cette opération est prévue jusqu'en mai 2024 et vise le port de Santos, le plus grand du pays, dans l'Etat de Sao Paulo, deux autres à Rio et Itaguaï, ainsi que les grands aéroports de Guarulhos, à Sao Paulo, et de Galeao, à Rio.