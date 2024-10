MARCHE-EN-FAMENNE: Les Engagés décrochent la majorité absolue

A Marche-en-Famenne (province de Luxembourg), la liste des Engagés et du mayeur a décroché la majorité absolue avec 48,62% des voix et 14 sièges sur 25, selon les résultats définitifs du scrutin de ce dimanche.

C'est Nicolas Grégoire, la tête de liste, qui obtient le plus de voix de préférence (2.726), devant André Bouchat (2.273 voix). Bourgmestre pendant 38 ans, il poussait cette fois la liste à la 25e position. La nouvelle ministre wallonne et communautaire Valérie Lescrenier arrive en troisième position avec 1.720 voix de préférence.

Derrière les Engagés, on retrouve le MR en Marche, avec 26,13% des voix et 7 sièges. Sur cette liste, le président du parlement wallon et ancien ministre Willy Borsus, qui figurait en 25e et dernière position, obtient le plus grand nombre de voix de préférence (1.316).