Maxime Prévot dira au plus tard en septembre s'il souhaite rester bourgmestre de Namur

Maxime Prévot, président des Engagés et député-bourgmestre de Namur, annoncera au plus tard en septembre s'il souhaite rester maïeur de la capitale wallonne ou se porter candidat pour un poste de ministre dans le futur gouvernement fédéral, a-t-il déclaré dimanche, lors de la présentation des listes namuroises de son parti pour les prochaines élections communales et provinciales.

Comme il n'est pas possible de cumuler la fonction de bourgmestre et de ministre, beaucoup de Namurois s'interrogent sur la possibilité de voir Maxime Prévot rempiler à la tête de leur ville.

"Actuellement, rien n'est tranché en la matière", a-t-il répondu. "La grande victoire obtenue par les Engagés lors des dernières élections m'oblige à assumer de grandes responsabilités pour mon parti, pas nécessairement pour moi-même. Au plus tard au mois de septembre, la clarté sera faite pour que les Namurois puissent voter en connaissance de cause. Cela, en sachant que rester bourgmestre de Namur et président de parti est une perspective qui me convient également très bien. Je ne suis pas en train d'absolument courir derrière un mandat ministériel au fédéral."