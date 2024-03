Métro, trams et bus circulent partiellement mardi matin

En ce qui concerne le métro, les lignes 1 et 5 sont desservies, communique la société dans un message posté sur la plateforme X vers 05h45. Les trams 3, 4, 7 (uniquement entre Vanderkindere et Docks Bruxsel), 8, 9, 18, 51 et 92 roulent également. Quant aux bus, ils roulent également sur les lignes 12, 36, 46 (uniquement Moortebeek-Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 87 (entre Beekkant - Elbers & Hunderenveld- Étangs Noirs), 88, 95 et T-bus 3 (prolongé depuis Esplanade vers Heysel).

Plusieurs organisations syndicales, dont la FGTB, appellent à participer à la manifestation contre les mesures d'austérité européennes mardi. Si bien que la Stib a annoncé hier lundi que d'importantes perturbations seraient à prévoir sur le réseau des transports publics bruxellois mardi, "en raison de la participation de membres de son personnel à cette action ainsi que du passage du cortège sur le trajet de plusieurs de ses lignes."