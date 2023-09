MSF, qui lance un appel aux dons, a envoyé plusieurs équipes au Maroc

Médecins sans Frontières (MSF) a pris contact avec les autorités marocaines à la suite du puissant séisme qui a secoué le pays vendredi soir et fait plus de 2.100 morts selon le dernier bilan provisoire. L'ONG a envoyé plusieurs équipes sur place pour évaluer les besoins, indique-t-elle lundi. Elle lance également un appel aux dons via le fonds d'urgence de l'organisation.

Les voies de communication et d'approvisionnement doivent également être rapidement rétablies, conditions préalables à l'acheminement des secours depuis l'extérieur des zones sinistrées, poursuit l'ONG. Dans ce type de contexte, il faut soigner les blessés et fournir des soins médicaux rapides comme la chirurgie ou la dialyse, ce qui peut s'avérer difficile lorsque les capacités sanitaires locales sont gravement affectées par une catastrophe.

Le rétablissement des services de santé et la distribution de biens de première nécessité peuvent également être des priorités.

Plusieurs équipes de MSF ont été envoyées sur place pour évaluer les besoins en fonction de ces facteurs. L'intervention de l'organisation dépendra des résultats de ces premières évaluations.

Pour aider à répondre au mieux aux besoins médicaux et humanitaires, Médecins sans Frontières lance un appel aux dons via son fonds d'urgence, qui permet à ses équipes de réagir rapidement lorsqu'une urgence se présente, au Maroc ou ailleurs dans le monde. Le numéro de compte est le BE73 0000 0000 6060. Il est également possible de faire un don via la page internet https://donate.msf-azg.be/donate/~mon-don.