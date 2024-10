À Nivelles, les Engagés, PluS et Écolo ont signé un pacte lundi soir

Après avoir ouvert des négociations dans la nuit de dimanche à lundi afin de former une majorité alternative à la liste du bourgmestre, Les Engagés, PluS et Ecolo ont à nouveau discuté ensemble lundi soir à Nivelles. Le chef de file des Engagés, Bernard De Ro, qui sera le prochain bourgmestre, confirme au terme de celle-ci la signature d'un pacte entre les trois partis. Les détails en seront divulgués lors d'une conférence de presse prévue mercredi soir.

Si après les élections communales de dimanche, la liste du bourgmestre Pierre Huart est restée la plus importante formation politique à Nivelles avec 11 sièges sur 29 (deux de moins qu'en 2018), Les Engagés, eux, sont passés de 2 à 7 sièges. Leur chef de file a décidé de prendre la main dans les négociations, en tant que leader du seul parti gagnant. Et pour des questions de compatibilité des programmes, notamment en matière de développement urbanistique de la Ville, il a choisi de discuter avec Ecolo (passé dimanche de 6 à 3 sièges) et les socialistes de PluS (6 sièges, après en avoir perdu un dimanche).

Les trois partis avaient déjà signé un document actant qu'ils s'engageaient ensemble dans des négociations. Après la nouvelle réunion de lundi soir, un pacte a donc été conclu entre eux. La liste du bourgmestre Pierre Huart (MR) est officiellement rejetée dans l'opposition pour les six ans à venir.