Nouvel espace Opéra sur le village de Noël de Liège

Après concertation avec Tram'Ardent, gestionnaire du chantier du tram, celui-ci a été adapté de manière à ce que le village de Noël puisse s'établir, comme à l'accoutumée, sur la place du Marché, l'espace Tivoli et la place Saint-Lambert. Cette année, une nouvelle entrée sera établie sur la place de l'Opéra, où seront placés quelques chalets. Il s'agira d'une première entrée du village de Noël, illuminée et matérialisée par une arche, pour les promeneurs en provenance du piétonnier de la Cathédrale.

"Liège, Cité de Noël" est l'événement touristique le plus important du calendrier liégeois avec une fréquentation estimée à deux millions de visiteurs venant de Belgique et des pays limitrophes. Le village de Noël, qui en est à sa 36e édition, en est l'élément phare.

Présenté comme le plus grand et le plus ancien de Belgique, le village de Noël, organisé à la manière d'un village autour d'un conseil villageois, comptera pas moins de 200 chalets en bois qui proposeront, jusqu'au 30 décembre, diverses spécialités typiques des fêtes à déguster ainsi que des décorations de Noël, de l'artisanat et autres cadeaux à poser sous le sapin. Du côté des animations, la piste de luge y sera à nouveau présente tandis que la Grande roue y fera son retour.

La patinoire et les chalets qui l'accompagnent sur la place Cathédrale et rue Vinâve d'île constituent un autre moment fort de "Liège, Cité de Noël".