"Pas de conflit d'intérêt dans le dossier de la distribution des journaux"

"Il n'est pas question de conflit d'intérêt" dans le dossier de la concession à bpost pour la distribution de journaux, assure jeudi la ministre des Entreprises publiques et de la Poste, Petra De Sutter (Groen).

Au moins un des deux collaborateurs détachés et payés par bpost au sein du cabinet de la ministre suivait activement la concession pour la distribution de journaux, marquée par des irrégularités, rapportaient jeudi matin De Tijd et L'Echo. Les journaux l'ont déduit de conversations WhatsApp entre le chef de cabinet de Petra De Sutter et l'ancien CEO de bpost, Dirk Tirez

La ministre soutient qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. "Je vais répondre à toutes les questions au Parlement la semaine prochaine", annonce-t-elle.