Pas de conseil communal en septembre à Tubize à la suite de dissensions dans la majorité

Un communiqué signé par la plupart des mandataires éB (PS) et par les élus Ecolo du collège et du conseil communal de Tubize indique que le conseil communal du 9 septembre ne pourra pas avoir lieu. Quatre mandataires de la majorité dont les membres de DéFi ne seront pas présents et avant les élections communales, la minorité ne désire plus faire l'appoint pour que les dossiers soient votés.