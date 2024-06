Philippe Close emmènera une liste PS-Vooruit unie à la Ville de Bruxelles

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, emmènera une liste socialiste bilingue en vue du scrutin communal d'octobre prochain. L'échevine de l'Instruction publique, Faouzia Hariche sera deuxième, suivie par Mohamed Ouriaghli, la ministre fédérale Karine Lalieux et l'échevin de la Population Ahmed El Ktibi.

La sixième place a été attribuée à l'échevine Vooruit de l'Urbanisme Anaïs Maes. Celle-ci sera suivie par le député bruxellois Sevket Temiz, la députée fédérale Lydia Mutyebele, le président du CPAS Khalid Zian et l'échevine Delphine Houba.

Ainsi en ont décidé les assemblées générales du PS et de Vooruit de la Ville de Bruxelles. Celle du PS s'est prononcée mardi soir, à l'unanimité. Il y a eu une abstention.

La tête de liste Philippe Close a souligné que les sections PS et Vooruit avaient également misé sur la jeunesse avec des candidats de moins de 30 ans. Tarik Mnissar est ainsi 17ème. Il est suivi par Qendresa Gerlica. En 33ème position, on trouve le jeune Ilyas Mouani, député bruxellois pour Vooruit, et à la 34ème place, une candidate qui vient d'avoir 20 ans, Stecy Atanengamo Bidisa.

La liste sera poussée par les secrétaires d'État bruxelloises Ans Persoons et Nawal Ben Hamou.

Selon Philippe Close, il y aura quatre candidat(e)s Vooruit.