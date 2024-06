Plus de 3.500 colis postaux contenant des produits non conformes bloqués en 2023

Un total de 3.551 colis postaux contenant des produits non conformes ne provenant pas de l'Espace économique européen ont été bloqués, indique l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) lundi à l'occasion de la sortie du rapport annuel 2023. Ce chiffre est en hausse de 66% par rapport à l'an dernier.

"Cette augmentation (...) est principalement due à l'affinement des profils de risque en collaboration avec les douanes et à une hausse des ressources et des capacités", précise l'AFMPS. "Les colis contenaient des médicaments, des dispositifs médicaux et des diagnostics in vitro non conformes."

En ce qui concerne les effets indésirables, l'instance dit avoir reçu 8.017 notifications faisant état de problèmes concernant des médicaments à usage humain.