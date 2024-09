Formation d'un gouvernement flamand: la N-VA, Vooruit et le CD&V ont un accord de coalition

La N-VA, le Vooruit et le CD&V ont conclu un accord de coalition très tard dans la nuit pour un gouvernement en Flandre, a annoncé le formateur Matthias Diependaele (N-VA) samedi matin.

En Flandre, ils se sont mis d'accord. Les négociateurs s'étaient retrouvés à 13h00 vendredi et se sont finalement mis d'accord à 5h00 du matin sur les derniers points de friction, tels que l'interdiction du port du voile pour les enseignants et la réintroduction du vote obligatoire pour les élections communales. "Nous avons cherché un moyen créatif de faire converger les différents partis et je pense que nous avons bien réussi", a déclaré M. Diependaele.

La répartition des différents portefeuilles est prévue pour la fin du week-end.