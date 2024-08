Pour la FGTB, la note De Wever préparait "la plus grande régression sociale depuis 80 ans"

"Est-ce exagéré? Quand on regarde les mesures qui étaient prévues sur les conditions de travail, il s'agissait d'une régression incroyable", estime Thierry Bodson mardi, dans une réaction à Belga. Et le président du syndicat socialiste de citer: la fin dans tous les secteurs de l'interdiction (sauf dérogation) du travail de nuit et du travail les dimanches et jours fériés, ou encore la fin de la durée minimum de travail de 2 heures par jour. "Le repos hebdomadaire obligatoire, c'est un acquis depuis le début de la concertation sociale telle qu'on la connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En outre, on casserait cette concertation sociale telle que créée en 1945", ajoute M. Bodson. Concrètement, une entreprise aurait pu déroger aux accords conclus en commission paritaire et les branches auraient pu aussi déroger à l'Accord Interprofessionnel (AIP).

Pour Thierry Bodson, un telle "casse" ne serait même pas à l'avantage des employeurs qui seraient confrontés à du "n'importe quoi dans certains secteurs" avec l'instauration d'une "concurrence déloyale et débridée".