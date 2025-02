Que des hommes à la table des négociations: qui pourraient être les femmes ministres dans le gouvernement?

Du côté du MR, les bruits de couloir évoquent Julie Taton : on sait que Georges-Louis Bouchez apprécie prendre de court, comme ce fut le cas avec Hadja Labhib, désignée ministre des Affaires étrangères pour succéder à Sophie Wilmes.

Toujours au MR, on cite la députée et bourgmestre de Waterloo Florence Reuter, Anne Laffut, la députée bourgmestre de Libin, et peut-être aussi, Diana Nikolic, l'une des figures de proue du mouvement réformateur à Liège. Enfin, le nom de la présidente du Sénat, Valérie De Bue, est également cité.