Rappel de brioches et pains de mie de la marque Chabrior

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire de la vente des brioches et pains de mie de la marque Chabrior, annonce-t-elle lundi, la présence de sulfites, une substance allergène, n'étant pas mentionnée sur les étiquettes.

Les produits concernés sont le pain de mie "extra moelleux nature" (avec une date de péremption jusqu'au 31/07/2023), le pain de mie "extra moelleux complet" (avec une date de péremption jusqu'au 27/07/2023), et la brioche tranchée (avec une date de péremption jusqu'au 1/08/2023) de la marque Chabrior.

L'Afsca et la société Fournil du Val de Loire demandent aux personnes qui ont une intolérance ou une allergie aux sulfites de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente où ils les ont achetés. Les personnes qui ne souffrent pas d'intolérance ou d'allergie peuvent consommer ces pains de mie et brioches sans risque.