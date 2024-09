Rik Devillé agréablement surpris par le discours du Premier sur les violences sexuelles

"C'est une honte à laquelle nous devons faire face", avait réagi le souverain pontife, qui a qualifié les violences sexuelles de "fléau" et de "crime". "L'Église doit avoir honte et demander pardon. Elle doit résoudre ce problème avec une humilité chrétienne et faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cela ne se reproduise plus jamais."

"Chaque mot supplémentaire sur les victimes est une bonne chose", affirme Rik Devillé. Ce dernier est finalement reparti avec un sentiment positif de ce rendez-vous à Laeken. "Le pape a répété aux évêques belges qu'ils devaient faire davantage pour lutter contre les violences."