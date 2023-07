Satisfaction des ministres belges de l'Environnement, N-VA comme Ecolo

"Le Parlement européen suit notre point de vue: la proposition de la Commission allait trop loin, elle doit être ajustée et elle le sera. Les négociations iront en trilogue (Parlement, Conseil et Commission, NDLR) en vue d'une loi de restauration de la nature qui soit bonne et raisonnable. La Flandre ne laisser pas tomber la restauration de la nature", a affirmé la ministre flamande Zuhal Demir (N-VA), qui avait représenté la Belgique à la réunion des ministres de l'Environnement du 20 juin dernier, quand un accord majoritaire s'était dégagé.

Les ministres Ecolo de l'Environnement, Zakia Khattabi (Fédéral), Céline Tellier (Wallonie) et Alain Maron (Bruxelles) ont aussi salué "une excellente nouvelle".