"Serein", Maxime Prévot rappelle que "ses tripes et son coeur" se trouvent à Namur

Maxime Prévot s'est dit "serein" après avoir voté à la salle Al'Copette de Dave dimanche en fin de matinée. Le président des Engagés et bourgmestre de Namur a également rappelé que c'est à Namur que se trouvent "ses tripes et son coeur".

"Dire que je suis confiant serait présomptueux, mais je suis en tout cas serein, avec l'espoir de recevoir un bon bulletin après le travail qui a été effectué pendant toutes ces années ici à Namur", a-t-il déclaré. "Ces élections communales doivent offrir une perspective de développement pour les années futures. J'espère donc que le projet cohérent que nous avons déployé et qui a permis de revitaliser la ville bénéficiera d'un grand capital confiance."

Celui qui est maïeur de la capitale wallonne depuis 2012 pourrait poursuivre l'exercice de sa fonction, même si la formation du gouvernement fédéral et une éventuelle nomination en tant que ministre pourrait redistribuer les cartes. "Namur, c'est là ou se trouve mes tripes et mon coeur. Le reste, ce sont des supputations et cela dépendra des négociations, donc ne tirons pas des plans sur la comète", a-t-il affirmé à ce sujet.

"Je ne me suis pas encore posé la question de qui pourrait me remplacer si je devenais bourgmestre empêché, car elle ne s'est pas encore posée. D'ailleurs, il est possible qu'elle ne se pose pas si je choisis de rester bourgmestre en plein exercice", a-t-il ajouté.