"Si ça ne marche pas, j'abandonne": l'ultime tentative de David Leisterh qui se laisse encore 15 jours pour former un gouvernement bruxellois

David Leisterh, formateur bruxellois, s'est lancé dans une ultime tentative pour aboutir à la formation du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il l'a confié à Martin Buxant ce matin sur bel RTL.

"Ça fait huit mois, il y a eu de nombreuses difficultés pour former une coalition du côté francophone, puis néerlandophone. À partir de là, le PS a quitté la table. Ça fait deux mois maintenant qu'on essaye de ramener les uns et les autres autour de la table. On ne discute même pas du fond, c'est vraiment : 'Veuillez venir vous asseoir.", a-t-il déclaré.