"Si on parle d'un gouvernement de centre-droit, nous passons notre tour"

"Si on parle d'une coalition de centre-droit, Vooruit n'y a pas sa place", a déclaré l'ancien président Conner Rousseau jeudi à propos de la note présentée la veille par le désormais préformateur Bart De Wever.

Le président de la N-VA s'est vu confier une mission de deux semaines par le souverain. L'équipe fédérale de Vooruit n'a pu s'entretenir qu'une seule fois avec la N-VA et n'a pas encore dit 'oui' à une collaboration. Selon Conner Rousseau, il est tout d'abord nécessaire de donner un nouveau nom à ce projet, car le 'centre-droit' ne passera pas pour les socialistes flamands.

La note présentée mercredi par Bart De Wever contient de forts accents de droite, et les points que Vooruit juge importants ne sont que vaguement formulés, affirme M. Rousseau. Il devra notamment y avoir plus de clarté sur la contribution des épaules les plus larges.