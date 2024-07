Sophie Rohonyi demande au MR et aux Engagés de "résister, pas de céder" face à la N-VA

"DéFI jugera sur pièce le rapport du désormais formateu mais demande instamment au MR, aux Engagés, à Vooruit et au CD&V de ne pas céder à la tentation du pouvoir à tout prix, et de tirer les leçons du gouvernement MR/NVA".

La nouvelle présidente de DéFI, Sophie Rohonyi, appelle en ces termes les partis appelés à composer la coalition Arizona au fédéral à se montrer vigilants face à la N-VA, alors que le président des nationalistes flamands Bart De Wever a été nommé mercredi matin formateur par le Roi.

"Le MR et les Engagés doivent avoir le courage de changer et donc de résister, pas de céder. La N-VA est certes le premier parti du pays, mais est aussi et surtout son plus grand fossoyeur", estime la cheffe de file des amarantes via son compte X.