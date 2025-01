Sprint final vers un gouvernement fédéral: voici ce qui coince encore

Le drapeau noir et blanc à damiers qui signifie qu’on entame le dernier tour de piste a été agité, et l’Arizona pourrait éclore au domaine de Val Duchesse, propriété de l’Etat Belge (situé dans la commune bruxelloise d’Auderghem), et qui a très souvent accueilli des grandes négociations gouvernementales. C’est là que l’illustre Jean-Luc Dehaene réunissait ses ministres en conclave budgétaire. Puisse son fantôme insuffler un peu de bon sens à nos 5 présidents de parti…

Une sortie de route est-elle encore possible dans le dernier tour de piste ? La réponse est "oui ", car les socialistes flamands calent sur plusieurs points qu’ils semblaient pourtant avoir acceptés durant ces 7 mois de négociation: un changement dans le mode de calcul de l’indexation des salaires ; celui-ci serait calculé sur 12 mois et non sur les 4 derniers mois et puis sur la non-indexation des allocations sociales. Ce sont deux mesures qui portent le sceau de la droite et qui restent en travers de la gorge de Conner Rousseau.

Si des solutions sont trouvées pour ces points-là, l’Arizona pourra ainsi atterrir dès ce week-end ? Dans le meilleur des mondes, Bart De Wever se rend chez le Roi vendredi, et lui annonce qu’il a un accord, dans le meilleur des mondes, des congrès de participation se tiennent ce week-end et ils avalisent la participation de la N-VA, du MR, des Engagés, du CD&V et de Vooruit, dans le meilleur des mondes, toujours, les ministres sont désignés le lundi et le mardi le Roi Philippe en présentant ses vœux peut saluer le nouveau gouvernement fédéral.

Mais nous sommes en Belgique, le meilleur des mondes, ça reste de la fiction.