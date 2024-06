Succès de foule pour les reconstitutions organisées sur le champ de bataille de Waterloo

Le week-end historique mis sur pied par le Domaine de la Bataille de Waterloo et le Dernier Quartier Général de Napoléon est toujours en cours ce dimanche en début d'après-midi, avec la visite des bivouacs et diverses activités prévues dans la journée. Mais les organisateurs, à l'heure d'un premier bilan, parlent d'une réussite: le nombre de 6.000 visiteurs sera sans doute dépassé, selon le directeur du Mémorial de la bataille, Thibault Danthine.

Si le terrain était détrempé comme il y a 209 ans, cela n'a pas contrarié l'accueil du public et les reconstitutions de bataille se sont déroulées sans incidents majeurs samedi soir et dimanche matin. D'après les organisateurs, la reconstitution de samedi soir - qui avait commencé à 18h et s'était terminée bien avant le match des Diables rouges - a attiré environ 3.000 personnes. Ce nombre devrait être dépassé pour la reconstitution de dimanche, qui s'est déroulée sous le soleil à proximité de la ferme d'Hougoumont.

Le public a pu voir de près les mouvements de troupe et la tentative des Français de prendre la ferme aux soldats britanniques, qui ont pu repousser l'attaque. Environ 500 reconstitueurs ont participé à ces reconstitutions commentées de combats.