Tram de Liège: une nouvelle enveloppe de 3,62 millions pour les commerçants impactés

Ces subventions - qui ont dépassé les 15 millions d'euros sur 3 ans, auxquels s'ajoutent 5 millions venant de la Politique Intégrée de la Ville en 2022 - ont permis d'indemniser 1.007 commerçants en 2022 et 1.104 en 2023.

"Les commerçants liégeois ont enregistré des baisses de chiffres d'affaires allant de -30% à -60% depuis le début des travaux et de nombreux commerces ont hélas disparu. Un soutien régional complémentaire est important et nécessaire, afin de soutenir les 3.300 emplois concernés et pour garantir la vitalité économique et commerciale du centre-ville", souligne le ministre Borsus.