Uber files: Uber ne se préoccupait pas des chauffeurs, il voulait le monopole du marché

Uber n'a jamais eu l'intention de moderniser le secteur du taxi à Bruxelles. La multinationale voulait s'emparer du marché par tous les moyens, y compris illégaux, pour y exercer un monopole, a affirmé mercredi après-midi le lanceur d'alerte et ex-lobbyiste d'Uber, Mark MacGann, devant la commission Uber du parlement bruxellois. Celui-ci a souhaité un renforcement des règles pour réguler davantage le lobbying et mieux protéger les lanceurs d'alerte en Belgique.

Cet homme a joué un rôle clé dans les "Uber Files", l'enquête menée par un consortium international de journalistes comprenant, du côté belge, Le Soir, Knack, et De Tijd.

Ces journalistes ont eu accès à plus de 124.000 documents confidentiels livrant nombre d'informations sur la manière dont l'entreprise américaine a tissé sa toile et sur ses démarches pour obtenir des législations plus avantageuses.

La commission spéciale du parlement bruxellois a été mise sur pied, notamment, pour tenter d'y voir plus clair sur la stratégie d'influence d'Uber dans la capitale belge, dans le contexte de la réforme du plan taxi adoptée il y a quelques mois.

L'enquête a révélé l'existence de contacts entre Uber et le gouvernement bruxellois pour préparer celle-ci, et en particulier entre Mark MacGann et l'ex-ministre de la Mobilité Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit).