Un ancien campus universitaire à Rhode-Saint-Genèse va devenir une école secondaire

Le ministre flamand de l'Enseignement et du Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA), a débloqué 4 millions d'euros pour transformer en école secondaire le site délabré du Bierenberg, un ancien campus universitaire situé dans la commune de Rhode-Saint-Genèse. Il souhaite de la sorte renforcer l'offre d'enseignement communautaire en néerlandais (GO!) dans la périphérie de Bruxelles.

L'ancien campus de la VUB et de l'ULB, qui a accueilli les facultés de biotechnologie et de chimie jusqu'en 2003, doit d'abord être racheté à la Vrije Universiteit Brussel. Ce n'est qu'ensuite que des travaux de démolition et de rénovation pourront avoir lieu sur le site laissé à l'abandon depuis plus de 20 ans.

Le prix d'achat du terrain s'élève à environ trois millions d'euros. Le million restant servira à la démolition, la construction et la rénovation des bâtiments.