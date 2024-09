Un dernier discours de Biden à l'Onu "volontariste", estime M. De Croo

Le président américain en fin de mandat, dont c'était le dernier discours à l'Onu, est revenu sur une carrière politique entamée en 1972, en pleine guerre du Vietnam. "Il a rappelé que dans les années 70 et 80, le monde a connu des moments extrêmement difficiles et l'on a trouvé des solutions. D'un autre côté, il a rappelé que nous sommes actuellement dans un moment aussi très difficile. Il n'y a jamais autant de conflits que maintenant. Et par rapport au changement climatique, on n'est pas là où on devrait être. On est vraiment à un carrefour où le monde pourrait aller dans la mauvaise direction. Mais avec de la volonté politique et des leaders politiques qui ont les bonnes priorités, on est capable de prendre les choses en main et de trouver des solutions", a souligné Alexander De Croo.

Le président des États-Unis d'Amérique, qui a décidé cet été la mort dans l'âme de ne pas briguer un second mandat, a également lancé un appel à ne pas s'accrocher au pouvoir. "N'oublions jamais qu'il y a des choses plus importantes que de rester au pouvoir", a-t-il déclaré, estimant que les dirigeants sont au service des peuples, et "pas l'inverse".