Un mémorial dédié à l'équipage d'un Lancaster britannique tombé à Givry il y a 80 ans

Deux citoyens du village de Givry - Frédéric et Julien Gaillard - ont lancé le projet, il y a trois ans, de construire un monument à la mémoire des sept aviateurs, autraliens et britanniques, âgés de 21 à 26 ans, qui avaient perdu la vie le 17 avril 1943 à Givry, quand leur Lancaster touché en vol par l'armée allemande, s'était écrasé dans un champ du village. Le mémorial a été inauguré lundi au cours d'une cérémonie mise sur pied par l'association "The Belgians Remember Them" en présence de Catherine Millar, ambassadrice d'Australie en Belgique, des autorités locales et militaires belges.

L'avion revenait d'une mission de bombardement sur l'usine Skoda à Plzen, en Tchécoslovaquie, où était fabriqué du matériel militaire pour l'armée allemande. Le Lancaster avait été atteint, d'abord par des tirs de la DCA allemande qui a avait touché trois membres de l'équipage, et, ensuite, par les tirs d'un chasseur allemand alors qu'il survolait la Belgique en rejoignant sa base située à Skellingthorpe (GB). L'avion en détresse s'est écrasé en pleine nuit dans un champ de Givry, ce qui avait suscité un grand émoi au sein de la population locale.