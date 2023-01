Un moindre taux de cellules commerciales vides dans le centre-ville carolo selon la Ville

(Belga) Le taux de cellules commerciales vides dans le centre-ville carolo est tendanciellement à la baisse, a indiqué lundi soir lors du conseil communal de la Ville de Charleroi Babette Jandrain, l'échevine carolo du Commerce en réponse à une question qui lui était adressée.

Selon l'élue, qui a indiqué reprendre les chiffres de l'Association de Management du Centre-Ville (AMCV), le taux actuel de cellules commerciales vides dans l'intra-ring carolo est de 29% contre 33,6% en 2020. Et ce malgré le Covid et la crise énergétique qui ont mis en difficulté l'activité commerciale dans les grandes villes. Si le taux de cellules commerciales vides reste élevé à Charleroi, il n'en reste pas moins que la situation a tendance à s'améliorer, a indiqué Babette Jandrain. Les chiffres donnés par l'échevine ont été constatés par la conseillère communale du PTB Sofie Merckx, évoquant une situation de "désolation" concernant le quartier de la Ville Basse et interrogeant par ailleurs la volonté de la Ville de faire de certaines cellules vides des logements. (Belga)